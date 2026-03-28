Η Εθνική ομάδα αφήνει πίσω την ήττα από την Παραγουάη και στρέφεται στο επόμενο τεστ στη Βουδαπέστη, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλείται να διαχειριστεί απουσίες και μικροπροβλήματα τραυματισμών.

Η ήττα με 1-0 από την Παραγουάη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανήκει πλέον στο παρελθόν, με την Εθνική να επικεντρώνεται στο επόμενο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ουγγαρία, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (31/03, 20:00) στη Βουδαπέστη.

Ωστόσο, δεν λείπουν τα αγωνιστικά ζητήματα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, μετά από χτύπημα στο κεφάλι, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και τελικά αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει με την αποστολή της «γαλανόλευκης».

Παράλληλα, ο Λάζαρος Ρότα ταλαιπωρείται από ελαφριές ενοχλήσεις λόγω πατήματος που δέχθηκε στον προηγούμενο αγώνα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στην απογευματινή προπόνηση στο Ρέντη (18:00), με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να μην δείχνουν κάτι ανησυχητικό για τον 28χρονο μπακ.

Τέλος, ο Σωτήρης Κοντούρης θα δώσει το «παρών» στη σημερινή προπόνηση, πριν αποχωρήσει την Κυριακή (29/03) για να ενσωματωθεί στην Εθνική Ελπίδων, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Γερμανία για την πρόκριση στο Euro K21.