Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δέχθηκε θερμά λόγια από τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αναγνώρισε πως η Λίβερπουλ δύσκολα θα βρει τον αντικαταστάτη του μετά την αποχώρησή του.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός φαίνεται πως διανύει τους τελευταίους μήνες του στους «Reds», έχοντας ήδη γνωστοποιήσει ότι το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο. Σε τοποθέτησή του σε εκδήλωση του LFC Foundation, ο πρώην τεχνικός της ομάδας εξήρε την προσφορά του Σαλάχ και υπογράμμισε ότι η απουσία του θα αφήσει μεγάλο κενό, το οποίο δεν θα είναι εύκολο να καλυφθεί.

Αναλυτικά τα λόγια του Κλοπ για Σαλάχ

«Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος παίκτη είναι αναντικατάστατος. Θα υπάρξει ένα κενό που κάποιος θα καλύψει, όμως όταν μιλάμε για τον ίδιο τον Μο Σαλάχ; Δεν είμαι καν σίγουρος ότι υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν εκεί έξω. Υπάρχουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε εκείνη την πλευρά, με διαφορετικά πλεονεκτήματα και διαφορετικά χαρακτηριστικά, όμως τα νούμερα που παράγει εκείνος είναι ασύγκριτα για τη θέση του.

Αν του πεις ότι είναι σέντερ φορ, θα σου απαντήσει: “όχι, όχι, όχι, εγώ είμαι εξτρέμ!” Τα στατιστικά του για εξτρέμ είναι εξωπραγματικά. Ακόμη και για καθαρό επιθετικό, είναι σχεδόν αξεπέραστα. Άρα, αφού είναι αδύνατο να τον αντικαταστήσεις ακριβώς, γιατί να προσπαθήσεις;», τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αντίδρασή του όταν έμαθε για την επικείμενη αποχώρηση του Σαλάχ.

«Άκουσα ότι ο Μο επρόκειτο να φύγει. Μετά είδα το βίντεο. Πλέον το βλέπω από διαφορετική οπτική, γιατί το παρακολουθώ απ’ έξω. Έτσι του έστειλα μήνυμα με αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Μπορώ να το συνοψίσω ως εξής: “Είμαι πραγματικά χαρούμενος και περήφανος που υπήρξα μέρος όλης αυτής της διαδρομής”. Και οι δύο ξέρουμε ότι είχαμε κάποιες διαφωνίες, όχι πολύ μεγάλες.

Όπως εκείνη στο Γουέστ Χαμ (Απρίλιος 2024), που και οι δύο, πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, θα σκεφτόμασταν: “Όχι, αυτό δεν το κάνουμε δημόσια, έλα, ας το πάρουμε πίσω.” Το επόμενο πρωί είχε ήδη τελειώσει, αλλά συνέβη δημόσια.

Ποτέ δεν χάσαμε τον σεβασμό ο ένας για τον άλλον και αυτό είναι κάτι που πραγματικά εκτιμώ. Δεν του άρεσα για ένα δευτερόλεπτο όταν τον έβγαλα αλλαγή στο 87ο λεπτό και όλα αυτά τα πράγματα, και σκέφτεσαι: “Γιατί;” Η περίοδος με εκείνον και τον Σαντιό μαζί ήταν μια πρόκληση, φυσικά και ήταν. Οι ξεχωριστοί παίκτες είναι πάντα μια πρόκληση. Πες μου έναν που να μην είναι. Οι πραγματικοί game changers. Αυτός που, παρεμπιπτόντως, δεν ήταν ποτέ πρόκληση, ήταν ο Μπόμπι Φιρμίνο!»