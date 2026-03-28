Θετικά είναι τα νέα για τον Λάζαρο Ρότα, καθώς ο τραυματισμός που αποκόμισε στο φιλικό της Παρασκευής με την Παραγουάη δεν αποδείχθηκε σοβαρός. Ο διεθνής αμυντικός είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις μετά από άτσαλο πάτημα αντιπάλου, γεγονός που αρχικά προκάλεσε ανησυχία.

Ωστόσο, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ενώ το Σάββατο συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας.

Έτσι, ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή, η οποία αναχωρεί την Κυριακή (29/03) για τη Βουδαπέστη, όπου η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία σε φιλική αναμέτρηση την Τρίτη (31/03).