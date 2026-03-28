Θετικά είναι τα νέα για τον Λάζαρο Ρότα, καθώς ο τραυματισμός που αποκόμισε στο φιλικό της Παρασκευής με την Παραγουάη δεν αποδείχθηκε σοβαρός. Ο διεθνής αμυντικός είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις μετά από άτσαλο πάτημα αντιπάλου, γεγονός που αρχικά προκάλεσε ανησυχία.

Ωστόσο, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ενώ το Σάββατο συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας.

Έτσι, ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή, η οποία αναχωρεί την Κυριακή (29/03) για τη Βουδαπέστη, όπου η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία σε φιλική αναμέτρηση την Τρίτη (31/03).

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Τελευταία Νέα