Μια ξεχωριστή σελίδα γράφτηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, καθώς στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Ηρακλής ορίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία ελληνικών διοργανώσεων διαιτητική ομάδα που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες.

Η επιλογή αυτή από την ΚΕΔ σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δίνοντας έμφαση στην ισότητα και την πρόοδο στον χώρο της διαιτησίας.

Πρώτη διαιτήτρια της αναμέτρησης είναι η Ελένη Αντωνίου από την ΕΠΣ Αχαΐας, με βοηθούς τη Βασιλεία Τσικλητάρη και τη Ζωή Παπαδοπούλου. Καθήκοντα τέταρτης διαιτήτριας εκτελεί η Αναστασία Μυλοπούλου από την ΕΠΣ Καβάλας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα