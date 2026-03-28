Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προβληματισμένος από την επιθετική μετάβαση της Εθνικής στο ματς με την Παραγουάη, εξήγησε ότι χρησιμοποίησε τον Ανδρέα Τεττέη ως αριστερό εξτρέμ για να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να προσφέρει λύσεις στην ομάδα.

Αρχικά ο Γιοβάνοβιτς είπε:

«Θα έχουν και οι αντίπαλοι καλούς ποδοσφαιριστές που θα απειλούν σε ορισμένες στιγμές. Αυτό που θέλουμε να δούμε στα φιλικά είναι κατά πόσο βελτιώνεται ο τρόπος του δικού μας παιχνιδιού και να διορθωθούν οι αδυναμίες που μπορεί να παρουσιάζονται όσον αφορά το δικό μας στυλ.

Δεν είναι το ταλέντο, ταλέντο έχουμε, αλλά η αντίληψη καταστάσεων μέσα στο ματς. Να εκφράσουν οι παίκτες το ταλέντο τους στους χώρους που πρέπει. Ήμασταν αργοί στη μεταφορά της μπάλας και μονότονοι και αλλαγή κατεύθυνσης στην επίθεση. Ο αντίπαλος αμυνόταν καλά και δεν βρίσκαμε επιλογές σε σημεία που οι παίκτες θα ήταν πιο επικίνδυνοι».

Για τη συμμετοχή του Ανδρέα Τεττέη στο αριστερό άκρο της επίθεσης:

«Ο Τεττέη είναι καλός επιθετικός, η βασική του θέση είναι φορ, αλλά σ’ αυτά τα παιχνίδια θα ήθελα να τον δω και στις δύο θέσεις. Μία μπορεί να είναι αριστερό εξτρέμ που έπαιξε για μισή ώρα.

Ορισμένα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε στα φιλικά ήταν να δούμε και τον ίδιο σ’ αυτή τη θέση που έπαιζε στο παρελθόν και αν μπορεί να μας δώσει ορισμένες επιλογές».