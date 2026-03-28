Η Μπασκόνια επικράτησε με το εμφατικό 118-109, κάνοντας «ζημιά» στη Χάποελ Τελ Αβιβ, ενώ η Παρτιζάν και αυτή ένα απίστευτο παιχνίδι 110 πόντων, κάνοντας το δώρο στον Παναθηναϊκό «λυγίζοντας» την φορμαρισμένη Βαλένθια.
Επίσης η Μπαρτσελόνα πήρε τη δικιά της «ανάσα» επικρατώντας με 89-86 επί του Ερυθρού Αστέρα.
Μπασκόνια – Χάποελ 118-109
Η Μπασκόνια έκανε ένα… δώρο στον Ολυμπιακό, με την ομάδα της Βιτόρια να παίρνει τη νίκη απέναντι στην Χάποελ με 118-109.
Η Χάποελ είναι πλέον στο 20-13, με ένα ματς λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες, με τον Ολυμπιακό να παραμένει από πάνω με 22-12.
Στα του αγώνα, ο Φόρεστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 22 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ντιακιτέ, 14 ο Σϊμοντς, 13 ο Λουβαβού-Καμπαρό, 12 ο Ρατζεβίτσιους, 11 ο Ομορούγι, και 10 ο Φρισκ, με την Μπασκόνια να έχει 7(!) διψήφιους.
Παρτιζάν – Βαλένθια 110-104
Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής
26/3
Μπάγερν – Βιλερμπάν 93-83
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι 104-100
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87
Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71
27/3
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 82-92
Παναθηναϊκός Μονακό 107-97
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109
Παρτιζάν – Βαλένθια 110-104
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 92-88