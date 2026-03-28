Τρεις φορές προηγήθηκε η Εθνική Ομάδα, που παρά την ισοφάριση στο 90+3 βρήκε το γκολ της πρώτης νίκης στην προκριματική διαδικασία στο 90+5!

Η Ελλάδα προηγήθηκε μόλις στο 3′, όταν ο Σιόζιος εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά, ο Νεμπής πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και στο δεύτερο δοκάρι ο Καλπάκης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Σουηδία αντέδρασε στη συνέχεια όμως έως τη λήξη του ημιχρόνου απείλησε μόλις μια φορά με τον Πέρσον στο 38′ που έκανε την προβολή από κοντά, αλλά νικήθηκε από τον Γείτονα που έδιωξε σε κόρνερ. Αντίθετα οι ποδοσφαιριστές του κ. Βασίλη Παπαδάκη είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους, όμως στο 45+1′ ο Άρνστρομ απομάκρυνε σωτήρια την εκτέλεση πέναλτι του Νεμπή.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Γείτονας έδιωξε με υπερένταση το διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής του Καλίλ, όμως στο 61′ ο Μπρουν με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα της Ελλάδας. Η Εθνική Ομάδα διαχειρίστηκε την πίεση των αντιπάλων της και στο 76′ προηγήθηκε εκ νέου με τον ίδιο τρόπο που πήρε προβάδισμα και την πρώτη φορά: ο Σιώζιος εκτέλεσε κόρνερ, ο Νεμπής στο πρώτο δοκάρι πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Ιντάλγκο και κατέληξε στα δίχτυα της Σουηδίας.

Στον επιπλέον χρόνο των 90 λεπτών η διακύμανση του σκορ άλλαξε δύο φορές: Αρχικά στο 90+3′ η Σουηδία ισοφάρισε με προβολή του Ίμερι από τη μεγάλη περιοχή, όμως η Εθνική Ομάδα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να πάρει τη νίκη. Στο 90+5′ και ενώ ο τερματοφύλακας της Σουηδίας είχε ανέβει στην περιοχή της Εθνικής για την εκτέλεση φάουλ των Σκανδιναβών, οι διεθνείς έφυγαν στην κόντρα και ο Σιόζιος με σουτ εκτός περιοχής χάρισε τη νίκη στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Σουηδία (Μίρτσα Γέλατσακ): Άρνστρομ, Καλίλ (79′ Βέρνερ), Ιντάλγκο, Φουρουσέθ, Φάιθ, Μάνσον, Μπρουν (62′ Γιόχανσον), Σάντος (79′ Ε. Άντερσον), Πέρσον (57′ Ιμέρι), Α. Άντερσον (57′ Όντεφαλκ), Μπάρντγκι.

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Λάβδας, Τσίγκας, Καλπάκης, Σιόζιος, Μπινιάρης (66′ Μπαϊραμίδης), Νέτο (75′ Γκέρσος), Χαλδέζος (66′ Παπασαραφιανός), Καραγγελής (87′ Γούσιος), Κώστογλου (87′ Κίτος), Νεμπής.

*Στον άλλο αγώνα του ομίλου το Μαυροβούνιο επικράτησε 4-0 της Νορβηγίας και έκανε το 2Χ2. Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 16:00 η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει τη Νορβηγία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της 2ης προκριματικής φάσης του U17 EURO 2026.