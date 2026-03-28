Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε σε αγωνιστική δράση για το 2026, μπαίνοντας σε φάση προετοιμασίας ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων που έρχονται, αλλά και της συμμετοχής στη League A του UEFA Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

Στο πρώτο φιλικό της, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνώρισε την ήττα με 0-1 από την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι όπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αρκετές δοκιμές, προσπαθώντας να καταλήξει σε βασικά πρόσωπα και σχήματα για τη συνέχεια.

Η επόμενη φιλική αναμέτρηση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 31 Μαρτίου, με αντίπαλο την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Η σέντρα του αγώνα θα γίνει στις 20:00, δίνοντας στον Γιοβάνοβιτς ακόμη μία ευκαιρία για συμπεράσματα.

Παράλληλα, στο πλάνο της ΕΠΟ βρίσκονται δύο ακόμη δυνατά φιλικά τον Ιούνιο. Η Ελλάδα αναμένεται να αντιμετωπίσει τη Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου, ενώ εξετάζεται και μία σημαντική αναμέτρηση στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 7 Ιουνίου, είτε απέναντι στην Ιταλία είτε στην Ουαλία.