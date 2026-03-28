Η ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Ζάλγκιρις φαίνεται πως άφησε έντονο εκνευρισμό στο στρατόπεδο της Τουρκικής ομάδας, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ξεσπά στη συνέντευξη Τύπου.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης γνώρισαν την ήττα την Παρασκευή (27/3), σε μια περίοδο όπου η πίεση αυξάνεται, καθώς η κορυφή της βαθμολογίας δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σε απόσταση… αναπνοής.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια ερώτηση δημοσιογράφου στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του «Σάρας». Ο Λιθουανός τεχνικός δεν έκρυψε την ενόχλησή του, διακόπτοντας τον ρεπόρτερ και σχολιάζοντας με εμφανή ειρωνεία:

«Είναι αυτό φυσιολογικό; Για αυτό πηγαίνετε σε σχολές δημοσιογραφίας;»

Αυτό που ενόχλησε τον Γιασικεβίτσιους ήταν το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος διάβαζε την ερώτησή του απευθείας από το κινητό, κάτι που ο προπονητής της Φενέρ θεώρησε ακατάλληλο, δημιουργώντας μια αμήχανη στιγμή στην αίθουσα.

Πορτοφόλι
Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Τελευταία Νέα