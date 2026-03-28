Η ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Ζάλγκιρις φαίνεται πως άφησε έντονο εκνευρισμό στο στρατόπεδο της Τουρκικής ομάδας, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ξεσπά στη συνέντευξη Τύπου.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης γνώρισαν την ήττα την Παρασκευή (27/3), σε μια περίοδο όπου η πίεση αυξάνεται, καθώς η κορυφή της βαθμολογίας δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σε απόσταση… αναπνοής.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια ερώτηση δημοσιογράφου στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του «Σάρας». Ο Λιθουανός τεχνικός δεν έκρυψε την ενόχλησή του, διακόπτοντας τον ρεπόρτερ και σχολιάζοντας με εμφανή ειρωνεία:

«Είναι αυτό φυσιολογικό; Για αυτό πηγαίνετε σε σχολές δημοσιογραφίας;»

Sarunas Jasikevicius, sorulan İngilizce soru uzun olunca: “Bu tarz soruları telefondan sormak için mi gazetecilik okuluna gidiyorsun? Sence bu normal mi?” pic.twitter.com/ctqqnE8XW3 — Euroleague Time (@euroleague_time) March 27, 2026

Αυτό που ενόχλησε τον Γιασικεβίτσιους ήταν το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος διάβαζε την ερώτησή του απευθείας από το κινητό, κάτι που ο προπονητής της Φενέρ θεώρησε ακατάλληλο, δημιουργώντας μια αμήχανη στιγμή στην αίθουσα.