Ξεχωριστό στιγμιότυπο από βραζιλιάνικες εξέδρες ήρθε να κλέψει την παράσταση και να γίνει viral στα social media, αποδεικνύοντας πως το πάθος για το ποδόσφαιρο δεν έχει ηλικία.

View this post on Instagram A post shared by 𝕷 (@blanco_luhh)

Μια νεαρή οπαδός της Φλαμένγκο εντοπίστηκε από την κάμερα να παίζει τύμπανο με εντυπωσιακή σοβαρότητα και απόλυτη συγκέντρωση, την ώρα που γύρω της επικρατούσε πανζουρλισμός. Με βλέμμα «καρφωμένο» και ρυθμό που δεν χανόταν, έδειχνε πλήρως αφοσιωμένη στον ρόλο της, σαν να καθοδηγούσε η ίδια την κερκίδα.

Ονομάζεται Λουίζα και είναι φανατική οπαδός της Φλαμένγκο, στη σελίδα της στο Ίνσταγκραμ έχει βιντεάκια μόνο με εκείνη, δίνοντας ρυθμό στην κερκίδα με το τύμπανο. Μέσα από αυτό έχει γίνει viral και έχει τον εξωφρενικό αριθμό των 72 χιλιάδων ακολούθων.

View this post on Instagram A post shared by 𝕷 (@blanco_luhh)

Το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν την προσήλωσή της και την… επαγγελματική της νοοτροπία, παρά το νεαρό της ηλικίας της. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που στάθηκαν στο γεγονός ότι, ενώ ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη, η ίδια παρέμενε πιστή στο «καθήκον» της, δίνοντας ρυθμό στην εξέδρα χωρίς να αποσπάται.

View this post on Instagram A post shared by 𝕷 (@blanco_luhh)

Η ίδια αντέδρασε μόλις είδε την δημοσίευση του πασίγνωστου λογαριασμού Sportbible, σχολιάζοντας: Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ευχαριστώ πολύ!

Μια εικόνα που αποτυπώνει με τον πιο αυθεντικό τρόπο την κουλτούρα των Βραζιλιάνων φιλάθλων και αποδεικνύει πως το ποδόσφαιρο ζει εξίσου έντονα… και στις εξέδρες.