Ένα πραγματικά παράδοξο περιστατικό εκτυλίχθηκε πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στη Νέα Καληδονία και την Τζαμάικα για τα intercontinental play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατά την καθιερωμένη ανταλλαγή σημαιών, ο αρχηγός της Νέας Καληδονίας, Σεζάρ Ζεούλα, αποφάσισε να προσφέρει στον αντίστοιχο της Τζαμάικας, Άντρε Μπλέικ, ένα παραδοσιακό δώρο μαζί με το λάβαρο της ομάδας του. Ωστόσο, η κίνηση αυτή αιφνιδίασε τον Τζαμαϊκανό τερματοφύλακα, ο οποίος φάνηκε διστακτικός να το αποδεχθεί, θεωρώντας αρχικά πως ίσως σχετίζεται με κάποια μορφή… μαγείας.

Una de las particularidades que se presentó ayer en el repechaje se dio en el sorteo entre los capitanes de Jamaica y Nueva Caledonia. César Zéoula le entregó un detalle a Andre Blake, quien no entendió nada de lo que estaba pasando y lo tomó con cierta desconfianza. ¿Qué fue… pic.twitter.com/HXWsVKTZZv — Ricardo José Durán San Juan (@RJDuranSanJuan) March 27, 2026

Η ένταση εκτονώθηκε έπειτα από την παρέμβαση του διαιτητή, ο οποίος ξεκαθάρισε πως επρόκειτο απλώς για μια συμβολική χειρονομία σεβασμού. Τελικά, ο Μπλέικ δέχτηκε το δώρο, δίνοντας τέλος στην παρεξήγηση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Τζαμάικα πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ του Μπέιλι Κανταμαρτέρι από το 18ο λεπτό και πλέον στρέφει την προσοχή της στον επόμενο «τελικό» απέναντι στο Κονγκό, με φόντο την πρόκριση στο Μουντιάλ.

INSOLITO REGALO Previo al partido del repechaje en Gaudalajara, César Zéoula capitán de Nueva Caledonia, le obsequió el banderín y “una ofrenda” a Andre Blake de Jamaica, como ese regalo no es habitual, NO lo queria aceptar y le tocó al árbitro Tejera pedirle que lo recibiera pic.twitter.com/zpkgkFK3Mx — Jose Borda (@Borda_analista) March 27, 2026

Οι «Reggae Boyz» κυνηγούν τη δεύτερη συμμετοχή τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την ιστορική παρουσία τους το 1998 στη Γαλλία. Παρά το γεγονός ότι το ρόστερ τους βασίζεται κυρίως σε παίκτες από τις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας, διαθέτουν και ορισμένες ξεχωριστές μονάδες, όπως οι Ίθαν Πίνοκ, Λέον Μπέιλι και Μπόμπι Ντε Κόρντοβα-Ριντ.