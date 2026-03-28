Το απόγευμα του Σαββάτου (16:00) άνοιξε η αυλαία της Stoiximan GBL με τους αγώνες ΠΑΟΚ – Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου – Άρης.

Οι «ασπρόμαυροι», με αιχμή του δόρατος στην επίθεση τον Μπρίν Ταϊρί , διέσυραν τους Πατρινούς στο «Παλατάκι», με το ευρύ 100-70. Την ίδια ώρα, οι «κιτρινόμαυροι» απέδρασαν από το «Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας Ρόδου», επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 96 – 92.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της  αναμέτρησης, ο Αμίν Νουά, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους και βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του.

ΠΑΟΚ – Προμηθέας 100 – 70

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στον Προμηθέα, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη με 100-70 στο PAOK Sports Arena για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν ανταγωνιστικοί μόνο στα πρώτα λεπτά (7-7), καθώς στη συνέχεια οι Θεσσαλονικείς επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους σε άμυνα και επίθεση, αυξάνοντας διαρκώς τη διαφορά.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου είχε πλουραλισμό στην επίθεση, με έξι παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων, κορυφαίο τον Ταϊρί με 19 πόντους και 5 ασίστ. Από πλευράς Προμηθέα, ξεχώρισε ο Γκραντ με 16 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Κολοσσός Ρόδου – Άρης 92 – 96

Ο Άρης Betsson πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 96-92 για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι όπου έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα επιθετικά, αλλά βρήκε τον τρόπο να πάρει το αποτέλεσμα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αμίν Νουά, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας, σημειώνοντας 31 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στη σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Η βαθμολογία

Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
