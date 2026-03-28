Το απόγευμα του Σαββάτου (16:00) άνοιξε η αυλαία της Stoiximan GBL με τους αγώνες ΠΑΟΚ – Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου – Άρης.

Οι «ασπρόμαυροι», με αιχμή του δόρατος στην επίθεση τον Μπρίν Ταϊρί , διέσυραν τους Πατρινούς στο «Παλατάκι», με το ευρύ 100-70. Την ίδια ώρα, οι «κιτρινόμαυροι» απέδρασαν από το «Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας Ρόδου», επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 96 – 92.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Αμίν Νουά, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους και βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του.

