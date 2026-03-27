Η υπόθεση των 115 κατηγοριών που βαραίνουν τη Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα, με την Premier League να μην έχει ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αγγλικό Τύπο, μεταξύ των πιθανών κυρώσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται ακόμη και η αφαίρεση έως 60 βαθμών, εξέλιξη που σε ακραίο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει τον σύλλογο σε υποβιβασμό.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για οικονομικές παραβάσεις που φέρονται να εκτείνονται σε βάθος εννέα ετών (2009–2018), με τη διαδικασία να έχει ήδη περιλάβει πολύμηνη ακρόαση μεταξύ των νομικών εκπροσώπων της Σίτι και της διοργανώτριας αρχής.

Παρά τις φήμες και τα αντικρουόμενα ρεπορτάζ σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της απόφασης —με αναφορές που έκαναν λόγο για πιθανές εξελίξεις μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας ή ακόμη και το καλοκαίρι— δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για το πότε θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία.

Από την πλευρά του συλλόγου, η θέση παραμένει σταθερή, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, επιμένοντας στην αθωότητά της.