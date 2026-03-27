Ο Ρίσον Χολμς δεν κατάφερε να καλύψει πλήρως το κενό που άφησε ο Ματίας Λεσόρ, και μετά από κάποιες διαφωνίες με τον προπονητή Εργκίν Αταμάν, αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό.

Μέσα από τα social media, οι γονείς του Αμερικανού σέντερ έστειλαν το δικό τους αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Στο βίντεο, έγραψαν: «Είναι πολύ δύσκολο να πούμε αντίο στο χθες. Οπαδοί του Παναθηναϊκού θα μας λείψετε. Σας αγαπάμε».

Οι ίδιοι είχαν προηγουμένως γίνει γνωστοί στο κοινό μέσω των social media, ακόμη και δημιουργώντας ένα τραγούδι που τραγουδούσαν σε κάθε νίκη της ομάδας, δείχνοντας τη στενή σχέση τους με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

