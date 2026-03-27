Το Κόσοβο ζει ιστορικές στιγμές, καθώς μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Σλοβακίας με 4-2, βρίσκεται πλέον μία… ανάσα από την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Κοσόβου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ανατρέποντας τα δεδομένα και «χτυπώντας» με αποφασιστικότητα, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματική παράσταση δύναμης.

Παρά το γρήγορο προβάδισμα των γηπεδούχων, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα και πήραν τον έλεγχο, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη που τους στέλνει στον τελικό των playoffs.

Με το τελευταίο σφύριγμα, η χαρά μεταφέρθηκε και εκτός γηπέδου. Στους δρόμους της Πρίστινα, οι φίλαθλοι έστησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό με πυροτεχνήματα και πανηγυρισμούς, γιορτάζοντας μια από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στον τελικό, εκεί όπου το Κόσοβο θα βρει απέναντί του την Τουρκία, η οποία επικράτησε της Ρουμανίας με 1-0. Ένα παιχνίδι που θα κρίνει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το όνειρο του Μουντιάλ δεν είναι πλέον μακρινό για το Κόσοβο. Είναι πιο ζωντανό από ποτέ και απέχει μόλις 90 λεπτά.