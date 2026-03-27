Στην Αγγλία ασχολούνται από τώρα με το ρόστερ της Λίβερπουλ, τη νέα σεζόν και ο Κώστας Τσιμίκας μπήκε στη συζήτηση…

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας «Liverpool Echo», επτά ποδοσφαιριστές μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας μπακ, θα αποτελέσουν παρελθόν από την Λίβερπουλ, το προσεχές καλοκαίρι.

Θα ενθαρρυνθεί να βρει νέα ομάδα ο Τσιμίκας, λένε στην Αγγλία

«Δανεικός στην Ρόμα αυτή τη σεζόν, ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας θα τεθεί στην αγορά μεταγραφών. Με συμβόλαιο μέχρι το 2027, θα ενθαρρυνθεί να βρει μια νέα ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τους Ουαταρού Εντο, Χάρβεϊ Ελιοτ (δανεικός στην Αστον Βίλα), Ιμπραϊμα Κονατέ (τον θέλουν Παρί ΣΖ και Ρεάλ Μαδρίτης), Αντι Ρόμπερτσον, Κόντο Χάκπο και Αλισον Μπέκερ», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα.