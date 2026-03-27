Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Λιονέλ Μέσι στο επερχόμενο Μουντιάλ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, να ξεκαθαρίζει πως η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Με λιγότερες από τρεις μήνες να απομένουν μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης, η παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ εξακολουθεί να αποτελεί ερωτηματικό, παρά τη δεδομένη επιθυμία όλων να τον δουν ξανά στη μεγαλύτερη σκηνή.

Οι δηλώσεις του Σκαλόνι

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που αφορά περισσότερο τον ίδιο. Από την πλευρά μου, ξέρετε ήδη πού βρίσκομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βεβαιωθώ ότι θα είναι εκεί.

Πιστεύω ότι, για χάρη του ποδοσφαίρου, πρέπει να είναι εκεί. Δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Εξαρτάται από αυτόν, από την ψυχική του κατάσταση, από τη φυσική του κατάσταση.

Είναι δύσκολο επειδή δεν είναι μόνο οι Αργεντινοί που θέλουν να τον δουν, όλοι θέλουν να τον δουν. Θέλω να είναι εκεί. Είναι δική του απόφαση.

Έχει κερδίσει το δικαίωμα να πάρει αυτή την απόφαση με ηρεμία. Δεν βιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι ό,τι αποφασίσει θα είναι καλύτερο για την ομάδα και για αυτόν. Ελπίζουμε ότι θα είναι εκεί.»

Την ίδια ώρα, η παρουσία του Μέσι θεωρείται δεδομένη στα προσεχή φιλικά της Αργεντινής απέναντι στη Μαυριτανία και τη Ζάμπια, τα οποία θα διεξαχθούν στο ιστορικό Λα Μπομπονέρα.

Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις δίνουν την ευκαιρία στο κοινό της Αργεντινής να απολαύσει από κοντά τον αρχηγό της ομάδας, την ώρα που η «αλμπισελέστε» ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο της, με πρεμιέρα απέναντι στην Αλγερία στις 16 Ιουνίου.