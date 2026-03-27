Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα ότι ο φετινός τελικός του Champions League θα ξεκινήσει νωρίτερα από ό,τι είχε συνηθιστεί τα προηγούμενα χρόνια.
Ο μεγάλος αγώνας, που θα πραγματοποιηθεί στην Puskás Aréna στις 30 Μαΐου, θα αρχίσει στις 18:00 τοπική ώρα Ουγγαρίας, δηλαδή στις 19:00 ώρα Ελλάδας, αλλάζοντας την παραδοσιακή βραδινή έναρξη των 22:00.
Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας για τους φιλάθλους και στην καλύτερη διαχείριση των πόλεων που φιλοξενούν τον αγώνα.
Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε και τις ώρες των ημιτελικών, οι οποίοι θα διατηρήσουν το καθιερωμένο βραδινό πρόγραμμα, με όλα τα παιχνίδια να ξεκινούν στις 22:00.
