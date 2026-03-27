Ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Αργεντινό τεχνικό να συνεχίζει κανονικά στον πάγκο της ομάδας και τη σεζόν 2026-27, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί.

Σύμφωνα με την AS, οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για την παραμονή του για ακόμη έναν χρόνο, παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε από την Ίντερ.

Παράλληλα, δημοσιεύματα που συνέδεαν πιθανές διοικητικές αλλαγές, όπως η εμπλοκή της Apollo Global Management, με το μέλλον του προπονητή, δεν φαίνεται να επηρεάζουν τα άμεσα πλάνα του συλλόγου.

Ο «Τσόλο» παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, με την προσοχή να στρέφεται στα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν και κυρίως στον στόχο της κατάκτησης του Copa del Rey.

💣🚨 BREAKING: Diego Simeone will remain Atlético Madrid’s manager for the 2026/27 season, with the possibility of extending for one more year beyond 2027. The club and the coach have already spoken and agreed on this. Neither the club nor the coach will trigger the clause that… pic.twitter.com/dOqI8mTXJV — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 27, 2026

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν εκ νέου μετά το τέλος της χρονιάς το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας και πέρα από το 2027, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πίεση για άμεσες εξελίξεις.

Μετρώντας 786 αγώνες στον πάγκο, με 465 νίκες, 170 ισοπαλίες και 151 ήττες, ο Σιμεόνε έχει μεταμορφώσει την Ατλέτικο, καθιερώνοντάς την ως σταθερή δύναμη στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.