Ο Παναθηναϊκός έδειξε ξανά τη δυναμική του στην επίθεση και με κορυφαίο τον Κέντρικ Ναν επικράτησε 107-97 της Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, εξασφαλίζοντας και τη διαφορά από την ήττα στο Μόντε Κάρλο. Με την τέταρτη σερί νίκη, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 20-14 και συνεχίζουν τη μάχη για τα playoffs, έχοντας μπροστά τους τρία κρίσιμα εκτός έδρας ματς με Χάποελ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια.

Ο Ναν ξεκίνησε άστοχα (0/6 τρίποντα, 7/14 δίποντα το πρώτο δεκάλεπτο), αλλά μετά το δεύτερο δεκάλεπτο «μίλησε» με 25 πόντους και 5 ασίστ. Σημαντική συμβολή είχε και ο Ματίας Λεσόρ (9 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και ο Κώστας Σλούκας (10 πόντοι, 7 ασίστ με μηδέν λάθη).

Η ομάδα μπήκε δυνατά στην άμυνα, αναγκάζοντας τη Μονακό σε 6 λάθη μέσα στα πρώτα 5 λεπτά, αλλά η επίθεση ήταν προβληματική (11-7). Ο Μάριους Γκριγκόνις «έλυσε τα μάγια» με δύο τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ Ναν και υπόλοιποι «εκτόξευσαν» το σκορ στο +17 στο ημίχρονο (52-35).

Στην τρίτη περίοδο, οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν προβλήματα στην άμυνα, δεχόμενοι 16 πόντους σε 5 λεπτά και βλέποντας τη Μονακό να μειώνει σε 60-49. Ο Σλούκας ανέλαβε δράση με 8 συνεχόμενους πόντους για το +19 (74-55), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 78-62.

Στο τελευταίο μέρος, η Μονακό προσπάθησε να μειώσει και έφτασε στους 9 πόντους (93-84, 3’ πριν το τέλος). Ο Ναν οδήγησε ξανά την ομάδα, οι Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις πρόσφεραν λύσεις και οι φιλοξενούμενοι είχαν τελευταία επίθεση στα 1,3’’ για να μειώσουν, αλλά ο Νέντοβιτς αστόχησε, ολοκληρώνοντας τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Δεκάλεπτα: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97

