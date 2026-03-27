Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την έναρξη των πλέι οφ και το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Πέμπτη (26/03/26) ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνάντηση με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Η συνάντηση κορυφής του Ολυμπιακού ανάμεσα στον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη και τον προπονητή, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε για να κάνουν μία αποτίμηση της σεζόν, αλλά και να δώσουν το μήνυμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τους Πειραιώτες να είναι στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και να έχουν να δώσουν έξι «τελικούς» στα πλέι οφ της Super League.

Η αρχή θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» και κόντρα στην ΑΕΚ με τον ιδιοκτήτη της ομάδας να επιθυμεί οι «ερυθρόλευκοι» να ξεκινήσουν με το… δεξί τη μάχη της κατάκτησης του τροπαίου.

Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που ακόμα δεν έχει οριστεί θα βγουν στην κυκλοφορία την Τρίτη (31/03/26), αφού πρώτα ανακοινωθεί η ακριβής ώρα και μέρα διεξαγωγής του αγώνα.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η αναμέτρηση θα γίνει την Κυριακή 5 Μαρτίου.

Η ομάδα των Πειραιωτών έχει ρεπό μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα (30/03/26) θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για τα κρίσιμα παιχνίδια της Super League.