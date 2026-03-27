Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα των playoffs της Super League, με τους Πειραιώτες να αναμένεται να ανακοινώσουν την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων της αναμέτρησης, την προσεχή Τρίτη (31/3).
Σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσής τους θα εκδοθεί από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ τη Δευτέρα (30/3), αφού νωρίτερα θα έχει γνωστοποιηθεί η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.
Οι ημερομηνίες των playoffs της Super League
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs της Super League
1η αγωνιστική
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός
3η αγωνιστική
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ –Ολυμπιακός
4η αγωνιστική
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός– ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική
Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική
ΑΕΚ –Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία των playoffs
1. AEK 60 βαθμοί
2. Ολυμπιακός 58 βαθμοί
2. ΠΑΟΚ 57 βαθμοί
4. Παναθηναϊκός 49 βαθμοί