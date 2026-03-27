Οικογένεια Μπέκαμ σε κρίση – Κλάματα, «ψύχρα» και η στάση της Βικτόρια

Έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια το όμορφο περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει την οικογένειά του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μαζί με την Βικτόρια. Γάμος γεμάτος με showbiz, τέσσερα παιδιά, γκλαμουριά, φώτα δημοσιότητας, αλλά και δοκιμασίες.
Η μεγαλύτερη όλων συμβαίνει, μάλλον, αυτή την περίοδο. Με έναν Ντέιβιντ Μπέκαμ ευάλωτο, έτοιμο ανά πάσα στιγμή να βάλει τα κλάματα, να δακρύζει με την πρώτη ευκαιρία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του RadarOnline, λόγω της τεταμένης σχέσης του με τον πολυαγαπημένο γιό του, Μπρούκλιν.
Τρανή απόδειξη της ρήξης που υπάρχει στην οικογένεια Μπέκαμ, αποτελεί το στιγμιότυπο που κυκλοφορεί στο TikTok, με τον έτερο γιό, Κρουζ να τραγουδά το «Loneliest Boy». Κομμάτι που φέρεται να σχετίζεται με τον αδελφό του και στο οποίο ο… καλλιτέχνης της οικογένειας, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.
@tomshowbiz Cruz Beckham gets emotional and is comforted by his guitarist during Loneliest Boy, which appears to be a song about his brother Brooklyn and includes the lyrics: “Loneliest boy, mama don’t talk too much / It’s breaking hеr heart / It shows in the small things that you don’t do.” #cruzbeckham #brooklynbeckham #davidbeckham #victoriabeckham #CapCut ♬ original sound – tomshowbiz
Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας επιμένουν πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ:
«Είναι συντετριμμένος. Όλα όσα έχουν συμβεί έχουν βγει στην επιφάνεια», αναφέρουν, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματά του.
Σε άλλο βίντεο είδαμε τον Μπέκαμ χαμογελαστό, να αποχωρεί, μαζί με τον Ρομέο και τη Βικτόρια, από τον χώρο όπου έγινε η συναυλία του Κρουζ.
@tomshowbiz David and Victoria Beckham, as well as son Romeo, leave London’s tiny The Courtyard Theatre after watching son’s band Cruz Beckham and the Breakers #davidbeckham #victoriabeckham #cruzbeckham #romeobeckham ♬ original sound – tomshowbiz
Η στάση της Βικτόρια Μπέκαμ
Την ίδια στιγμή, η Βικτόρια Μπέκαμ, ο κλασικός βράχος της οικογένειας, είναι αυτή που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια, όσο δύσκολη κι’ αν φαντάζει. Η οικογένεια δοκιμάζεται. Το ονειρεμένο τοπίο των Μπέκαμ τρεκλίζει.
Μία υπόθεση φυσικά που συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή μέσα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις εξελίξεις και στο αν θα υπάρξει επαναπροσέγγιση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.