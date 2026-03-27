Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολάμβανε μια σπάνια στιγμή χαλάρωσης στους δρόμους του Βελιγραδίου, χωρίς συνοδεία ασφαλείας, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές του πλανήτη.

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα απουσιάσει από το τουρνουά του Monte Carlo Masters για να ξεκουραστεί στη χώρα του, παρακολούθησε το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, απολαμβάνοντας τις ελληνικές επιτυχίες.

Μετά το τέλος της συναυλίας, περπάτησε μαζί με δύο μουσικούς του δρόμου, τραγουδώντας στα σέρβικα. Ένας περαστικός κατέγραψε τη στιγμή, αναδεικνύοντας την απλότητα του Τζόκοβιτς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

