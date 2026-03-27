Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολάμβανε μια σπάνια στιγμή χαλάρωσης στους δρόμους του Βελιγραδίου, χωρίς συνοδεία ασφαλείας, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές του πλανήτη.
Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα απουσιάσει από το τουρνουά του Monte Carlo Masters για να ξεκουραστεί στη χώρα του, παρακολούθησε το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, απολαμβάνοντας τις ελληνικές επιτυχίες.
Novak Djokovic in Belgrade casually walking in the dark without any bodyguards and singing with street musicians. 🇷🇸
Humble legend.pic.twitter.com/hIGupNdsus
— Danny (@DjokovicFan_) March 27, 2026