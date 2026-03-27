Η Γαλλία πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στη Βραζιλία, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκει δίχτυα και να βάζει μπροστά την ομάδα του, ενώ οι “τρικολόρ” κατάφεραν να κρατήσουν το αποτέλεσμα ακόμη και όταν έμειναν με δέκα παίκτες.

Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ μετά από εξαιρετική συνεργασία με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, βγαίνοντας απέναντι στον Έντερσον και «σκάβοντας» ψύχραιμα την μπάλα για το 1-0, επιστρέφοντας έτσι στα γκολ μετά από περίπου ενάμιση μήνα.

Στο 59’, η Γαλλία δέχθηκε πλήγμα με την αποβολή του Νταγιό Ουπαμεκανό, μετά από παρέμβαση του VAR που οδήγησε σε απευθείας κόκκινη κάρτα και αλλαγή της αρχικής απόφασης του διαιτητή.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ βρήκε δεύτερο γκολ στο 65’, με τον Μάικλ Ολίσε να δημιουργεί και τον Ούγκο Εκιτικέ να τελειώνει ιδανικά τη φάση για το 2-0.

Η Βραζιλία αντέδρασε στο 78’, μειώνοντας με τον Μπρέμερ, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 2-1.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Έντερσον, Γουέσλι (71′ Ιμπάνιεζ), Μπρέμπερ, Περέιρα, Ντόουγκλας Σάντος (71′ Ντανίλο), Κασεμίρο (84′ Σάρα), Αντρέι Σάντος, Ραφίνια (46′ Ενρίκε), Κούνια (71′ Τιάγκο), Βινίσιους, Μαρτινέλι (62′ Πέδρο).

ΓΑΛΛΙΑ: Μενιάν, Γκούστο (90+1′ Καλουλού), Κονατέ, Ουπαμεκανό, Ερναντέζ, Τσουαμενί (58′ Καντέ), Ραμπιό, Ντεμπελέ (58′ Λακρουά), Ολίσε (90+1′ Ακλιούτσε), Εκιτικέ (66′ Ντουέ), Εμπαπέ (66′ Τουράμ).