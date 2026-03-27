Ο Αθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών μετά τη νίκη του επί του Παναθλητικού με 94-72 στον δεύτερο ημιτελικό, που διεξήχθη στην Ελευθερούπολη. Την Κυριακή (29/3) θα συναντήσει τον Πρωτέα Βούλας.

Η ομάδα της Αθήνας ξεκίνησε δυνατά, παίρνοντας ένα μικρό προβάδισμα στα μισά της πρώτης περιόδου (16-8, 4’50’’) με την Πρινς να σκοράρει, ενώ ο Παναθλητικός πλησίασε με την Αυτζή (21-18, 7’20’’) και την Κάρτερ (23-22, 8’25’’).

Η Λοβίλ κράτησε τη διαφορά σε χαμηλά επίπεδα (31-30, 12’10’’), όμως ο Αθηναϊκός άρχισε να ξεφεύγει, με την Παυλοπούλου να ευστοχεί και να χτίζει διψήφια διαφορά (43-32, 16’40’’). Στην τρίτη περίοδο η Παρκς ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (66-45, 25’20’’), ενώ ο Παναθλητικός μείωσε λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (72-57, Γκέλντοφ). Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με την Κάρτερ στο 72-59, ενώ η Πρινς ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +20 (79-59, 32’30’’) και η Γκέλντοφ μείωσε σε 82-68 (36’).

Ο Αθηναϊκός έφτασε εύκολα στη νίκη, εξασφαλίζοντας τη θέση του στον τελικό του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών και θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον Πρωτέα Βούλας.

Δεκάλεπτα: 29-24, 49-37, 72-57, 94-72

Κορυφαίες παίκτριες Αθηναϊκού: Παυλοπούλου 17, Πρινς 17, Λούκα 11, Παρκς 11, Ράτζα 15

Κορυφαίες παίκτριες Παναθλητικού: Κάρτερ 30, Αυτζή 10, Γκέλντοφ 10, Άνταμς 9, Λοβίλ 9