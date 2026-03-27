Ο 15χρονος Ρικέλμε Ντε Αλμέιδα μπορεί να μην έχει ακόμα γεμίσει στατιστικά και highlights, όμως έχει ήδη καταφέρει να γίνει viral — και όχι για αγωνιστικούς λόγους. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Παραναένσε έχει τραβήξει τα βλέμματα λόγω της εντυπωσιακής του ομοιότητας με τον Λαμίν Γιαμάλ, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media.

Οι φωτογραφίες του νεαρού Αμερικανού με βραζιλιάνικες ρίζες έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους φιλάθλους να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν ποιος είναι ποιος. Η σύγκριση δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση, καθώς και οι δύο αγωνίζονται κυρίως από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αφήγημα.

Ο Ντε Αλμέιδα, γεννημένος το 2011, αγωνίζεται ως εξτρέμ και επιτελικός μέσος, ενώ ήδη έχει παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες των ΗΠΑ. Πριν μετακομίσει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Παραναένσε, έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της New England Revolution, υπογράφοντας το πρώτο του συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 12 ετών.

Το περασμένο καλοκαίρι πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του, αναζητώντας ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον εξέλιξης — μια κίνηση που θεωρείται κομβική για την πορεία του.

Προς το παρόν, το αγωνιστικό του δείγμα παραμένει περιορισμένο για ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, το όνομά του ήδη συζητιέται, με την ομοιότητα με τον αστέρα της Μπαρτσελόνα να λειτουργεί ως… επιταχυντής δημοσιότητας. Ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις συγκρίσεις, αν και στο προσωπικό του προφίλ αναπαράγει σχετικό περιεχόμενο.

Βέβαια το ερώτημα παραμένει: θα μείνει απλώς ένας… σωσίας ή θα καταφέρει να δικαιώσει τον θόρυβο και εντός γηπέδου;