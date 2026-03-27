Η Ζαλγκίρις κατάφερε να κερδίσει με 92-82 στη δύσκολη έδρα της Φενέρμπαχτσε, στην 34η αγωνιστική της EuroLeague, επιδεικνύοντας δύναμη και ψυχραιμία απέναντι στην πίεση των γηπεδούχων.

Με αυτή τη νίκη, η λιθουανική ομάδα ανέβηκε στο 20-14, ενισχύοντας τις πιθανότητες της για την πρώτη εξάδα, ενώ η Φενέρ, παρά τη διατήρηση της πρωτοπορίας με 23-11, βλέπει Ολυμπιακό και Ρεάλ να μειώνουν τη διαφορά.

Ο Σλίβα ήταν ο κορυφαίος για τους Λιθουανούς με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Φρανσίσκο πρόσθεσε 14 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ. Από την πλευρά της Φενέρ, ο Μπόλντγουιν σημείωσε 19 πόντους και ο Χόρτον-Τάκερ 18.

Η Ζαλγκίρις πήρε νωρίς το προβάδισμα, με τον Μπόνζι Κόλσον να σκοράρει οκτώ γρήγορους πόντους, όμως η Φενέρ ισορρόπησε γρήγορα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Φρανσίσκο ανέλαβε δράση και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη 49-44.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι με τον Χόρτον-Τάκερ πλησίασαν σε απόσταση ενός σουτ, αλλά η Ζαλγκίρις απάντησε με δυνατές άμυνες και τον Γουίλιαμς Γκος να κρατά την ομάδα μπροστά. Στο καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο, οι προσπάθειες της Φενέρ δεν απέδωσαν, με τη Ζαλγκίρις να φτάνει στο τελικό 92-82, πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο διπλό.

Δεκάλεπτα: 25-22, 44-49, 66-62, 82-92