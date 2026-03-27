Η Εθνική Ελλάδας Ελπίδων δεν δυσκολεύτηκε καθόλου και επικράτησε άνετα με 5-0 της Μάλτα U21 για την έκτη αγωνιστική των προκριματικών του EURO U21, φτάνοντας στο απόλυτο έξι στα έξι στον όμιλό της. Η ομάδα έκανε ιδανικό ζέσταμα ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Γερμανία U21, ο οποίος θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου και το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά (Τρίτη 31/3).

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Κούτσιας, που πέτυχε χατ-τρικ, φτάνοντας τα δέκα γκολ με την Εθνική Ελπίδων, ενώ εξαιρετικές εμφανίσεις είχαν και οι Μπάμπης Κωστούλας και Κωνσταντίνος Γκούμας. Γενικά, κανείς παίκτης δεν υστέρησε.

Η Εθνική Ελπίδων κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά, ελέγχοντας την αναμέτρηση και δημιουργώντας ωραίες φάσεις. Στο 16’, ο Κωστούλας έδωσε κάθετη πάσα στον Γκούμα για το 1-0. Στο 22’, ο Χατσίδης σούταρε δυνατά, αλλά ο τερματοφύλακας Σισόν απέκρουσε. Λίγο αργότερα, από εκτέλεση κόρνερ του Άλεν, ο Κούτσιας με κεφαλιά έκανε το 2-0. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το ίδιο σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι: στο 49’ ο Χατσίδης έβγαλε κάθετη στον Καλοσκάμη για το 3-0. Στο 60’, ο Αλμύρας κέρδισε πέναλτι, με τον Κούτσια να ευστοχεί για το 4-0. Το χατ-τρικ του Κούτσια ήρθε στο 79ο λεπτό με όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή. Η ομάδα προσπάθησε για ακόμα ένα τέρμα, όμως το τελικό 5-0 δεν άλλαξε.