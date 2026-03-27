Νομίζετε ότι η θέση μπροστά από το γκαράζ σας ανήκει; Η ΠΟΜΙΔΑ απαντά και ανατρέπει τα δεδομένα
Γυναίκα πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας: Η ιδέα να υπηρετεί κάποιος την πατρίδα, είναι μεγάλο ιδανικό
«Φονιάδες υποβρυχίων»α μυστικά όπλα των ιταλικών φρεγατών που είναι έτοιμη να αποκτήσει η Ελλάδα
Παγκόσμιος συναγερμός για έκλυση ραδιενέργειας από τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Η ανα
Αλλάζουν τα ταξίδια: Νέο σύστημα ελέγχου στα σύνορα της Ζώνης Σένγκεν – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
Το ρουμπίνι της Ανατολής: Η μέρα που η Περσία έγινε Ιράν και πώς το πετρέλαιο «άλλαξε το στέμμα με το τουρμπάν
Αλλαγή ώρας: Θα... χάσετε τον ύπνο σας αν δείτε πόσο κακό μπορεί να μας κάνει - Ανησυχητικά ευρήματα
Η Άννα Βίσση και στο... ΟΑΚΑ
Ο καιρός το Πάσχα και τα πρώτα στοιχεία
Αχιλλέας: Ο Έλληνας ήρωας που… ίσως ήταν Σκύθης; Το μυστικό που οι αρχαίοι δεν αποκάλυψαν
Με το αριστερό η Εθνική Ελλάδας το 2026: Ηττήθηκε 0-1 από την Παραγουάη στο «Καραϊσκάκης»
Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε το 2026 με φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Παραγουάη, αλλά ηττήθηκε με 0-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Παρά την όρεξη και τις ευκαιρίες, η ομάδα ήταν φλύαρη και της έλειψε καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Στο 6’, ο Δουβίκας βρέθηκε απέναντι στον Ολβέιρα, αλλά το πλασέ του πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί […]
Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97: 4/4 οι «πράσινοι» και οδεύουν ολοταχώς προς εξάδα
Ο Παναθηναϊκός έδειξε ξανά τη δυναμική του στην επίθεση και με κορυφαίο τον Κέντρικ Ναν επικράτησε 107-97 της Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, εξασφαλίζοντας και τη διαφορά από την ήττα στο Μόντε Κάρλο. Με την τέταρτη σερί νίκη, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 20-14 και συνεχίζουν τη μάχη για τα playoffs, έχοντας μπροστά τους […]
Ο Αθηναϊκός «καθάρισε» τον Παναθλητικό και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών
Ο Αθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών μετά τη νίκη του επί του Παναθλητικού με 94-72 στον δεύτερο ημιτελικό, που διεξήχθη στην Ελευθερούπολη. Την Κυριακή (29/3) θα συναντήσει τον Πρωτέα Βούλας. Η ομάδα της Αθήνας ξεκίνησε δυνατά, παίρνοντας ένα μικρό προβάδισμα στα μισά της πρώτης περιόδου (16-8, 4’50’’) με την Πρινς να […]
Το… ροκάνισμα της καρέκλας του Ράφα
Το τελευταίο διάστημα, διαμορφώνεται ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο σκηνικό γύρω από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Παρά την ξεκάθαρη στήριξη της διοίκησης προς τον Ράφα Μπενίτεθ και στο πλάνο που έχει σχεδιαστεί από κοινού, στο παρασκήνιο καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις, που ενισχύουν την αίσθηση αβεβαιότητας. Υπάρχουν εσωτερικές φωνές που αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τη συνέχιση της συνεργασίας […]
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 82-92: Μεγάλη νίκη της λιθουανικής ομάδας – Απέκτησε πλεονέκτημα ενόψει πρώτης εξάδας
Η Ζαλγκίρις κατάφερε να κερδίσει με 92-82 στη δύσκολη έδρα της Φενέρμπαχτσε, στην 34η αγωνιστική της EuroLeague, επιδεικνύοντας δύναμη και ψυχραιμία απέναντι στην πίεση των γηπεδούχων. Με αυτή τη νίκη, η λιθουανική ομάδα ανέβηκε στο 20-14, ενισχύοντας τις πιθανότητες της για την πρώτη εξάδα, ενώ η Φενέρ, παρά τη διατήρηση της πρωτοπορίας με 23-11, βλέπει […]