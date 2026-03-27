Η Εθνική Τουρκίας επικράτησε με 1-0 της Εθνική Ρουμανίας στη Vodafone Arena το βράδυ της Πέμπτης και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των playoffs.
Στον τελευταίο αυτό γύρο, η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα θα χρειαστεί να νικήσει εκτός έδρας το Κόσοβο για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η νίκη αυτή έφερε χαρά στις τάξεις της τουρκικής ομάδας, ενώ στους Ρουμάνους επικράτησε απογοήτευση, η οποία φάνηκε έντονα στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.
Δημοσιογράφος της βαλκανικής χώρας ρώτησε τον προπονητή, Βιτσέντσο Μοντέλα, αν θα παραιτηθεί σε περίπτωση που η Τουρκία δεν συμμετάσχει στα τελικά της διοργάνωσης.
Ο Ιταλός τεχνικός δεν άφησε την ερώτηση αναπάντητη, εκφράζοντας, με περίσσεια ειρωνεία, την ανησυχία του για το επαγγελματικό μέλλον του εν λόγω ρεπόρτερ: «Εάν εσύ κάνεις λάθος, σε απολύουν;».