Βρισκόμαστε εν μέσω διακοπής των εγχώριων πρωταθλημάτων. Οι Λίγκες κάνουν παύση, βάζουν μία άνω τελεία και οι Εθνικές ομάδες αναλαμβάνουν δράση.

Στο μυαλό μας ήρθε το Ιράν. Η παρέα του Μεχντί Ταρέμι, του άσου του Ολυμπιακού. Κινείται το ποδόσφαιρο στη χώρα, τι συνέβη με τις απειλές για μη παρουσία στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού στις ΗΠΑ; Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την είσοδο του Ιράν στη χώρα;

Οι Γυναίκες της Εθνικής ομάδας του Ιράν έδωσαν το στίγμα στο Ασιατικό Κύπελλο ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Αυστραλίας, με αρκετά σενάρια, με υπόθεση που θύμιζε σειρά κατασκοπείας και την εν τέλει επιστροφή τους στη χώρα.

Τρεις αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κάπου εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί από τις 11/6 έως τις 19/7 σε τρεις χώρες. Στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Αμίρ Γκαλενόει κληρώθηκε στον 7ο όμιλο μαζί με Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτο. Κόντρα στις δύο πρώτες θα αναμετρηθεί στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια. Η τελευταία μάχη του ομίλου θα γίνει στο Σιάτλ. Τρία παιχνίδια, όλα επί αμερικανικού εδάφους. Προφανώς τα φώτα θα είναι στραμμένα πάνω στο Ιράν, είτε εντός, είτε εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η κουβέντα των παραγόντων της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τους αξιωματούχους της FIFA (Παγκόσμιο Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) για μεταφορά των παιχνιδιών στο Μεξικό, βρίσκονται στο stand by. Αυτό ανέφερε τουλάχιστον την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ιρανών, Μεχντί Ταζ.

Προετοιμασία και φιλικά στην Τουρκία

Αυτά το καλοκαίρι. Επανερχόμαστε στο τώρα. Διακοπή Εθνικών ομάδων και φιλικά παιχνίδια. Το Ιράν ήταν να δώσει ένα τουρνουά 4 Εθνικών στην Ιορδανία. Το έδαφος αποφασίστηκε να αλλάξει. Η έδρα του εν λόγω τουρνουά μεταφέρθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας. Γνωστό τουριστικό θέρετρο, όπως και γνώριμο μέρος αρκετών συλλόγων του ποδοσφαίρου για τις προετοιμασίες που κάνουν εκεί, συνήθως το χειμώνα, μιας και ευνοεί το ζεστό κλίμα.

Τις προηγούμενες ημέρες η Εθνική ομάδα του Ιράν έκανε προπονήσεις στο Μπελέκ. Επί το πλείστον με αυστηρά μέτρα για τον απλό κόσμο, αλλά και για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το επίκεντρο ξέφυγε κάπως από τον αθλητισμό. Δικαίως και απολύτως λογικό. Την ίδια ώρα οι ποδοσφαιριστές συνεχίζουν να αποτελούν πρότυπα και εκπρόσωποι μίας χώρας που ταλανίζεται. Κάθε κίνησή τους είναι κατακριτέα ή αξιοθαύμαστη.

Καμία συνέντευξη στο Μπελέκ

Ουδείς ποδοσφαιριστής ή μέλος από το τεχνικό staff ήταν διαθέσιμος για συνέντευξη ή για δηλώσεις. Άπαντες γνώριζαν προς τα που θα κινηθούν οι ερωτήσεις από τους ανταποκριτές των μεγάλων media. Και, έστω για ελάχιστα 24ωρα, το συγκρότημα του Γκαλενόει θέλει να θυμίζει μία απλή Εθνική ομάδα. Δύσκολο, έως και ακατόρθωτο, προφανώς. Εντούτοις οι διεθνείς που κλήθηκαν για τα φιλικά παιχνίδια με Νιγηρία (27/3) και Κόστα Ρίκα (31/3) επιθυμούν να δείξουν το ταλέντο τους, να «μιλήσει» κατ’ εξαίρεση η μπάλα και όχι κάποια διεθνή είδηση για εκείνους.

Απών για πολιτικούς λόγους ο Αζμούν

Ο επαναστάτης της ομάδας είναι ο Σερντάρ Αζμούν. Δεν κλήθηκε στην αποστολή για τα εν λόγω φιλικά παιχνίδια. Τον χαρακτηρίζουν «προδότη». Πρόσφατα ανέβασε στα ΜΚΔ φωτογραφία του με τον Πρωθυπουργό των ΗΑΕ. Βούτηρο στο ψωμί για την Κυβέρνη, που ζητά τον δια βίου αποκλεισμό του. Η Ομοσπονδία προς το παρόν τον άφησε εκτός φιλικών παιχνιδιών, αλλά δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη σχετικά με τη συμμετοχή του ή μη στο Μουντιάλ.

Δεδομένο είναι ότι το Ιράν έχει στο πρόγραμμα τα παιχνίδια με Νιγηρία και Κόστα Ρίκα. Για λίγα 24ωρα μένει μακριά από πολέμους, συμπλοκές, πολιτικά γραφεία και οι ποδοσφαιριστές θα επικεντρωθούν στο να εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα τους.