Ο Μπαρνάμπας Βάργκα δεν θα συμμετάσχει στο φιλικό της Εθνικής Ουγγαρίας με την Εθνική Ελλάδας στη Βουδαπέστη, καθώς αποχώρησε από την αποστολή λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, που σημειώθηκε στη νίκη της ΑΕΚ με 3-0 επί της Κηφισιάς την περασμένη Κυριακή.

Ο Μαγυάρος υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική, ωστόσο στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο επικρατεί αισιοδοξία πως θα είναι έτοιμος για την έναρξη των playoffs της Stoiximan Super League, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, στην αποστολή της Ουγγαρίας συμπεριλήφθηκε ο Γουίλι Όρμπαν της Λειψίας, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα στα φιλικά απέναντι σε Ελλάδα και Σλοβενία.