Οι τοποθετήσεις του Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR 107-97 επί της Μονακό στην 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε:

“Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο στις επόμενες περιόδους παίξαμε επιθετικά τέλειο παιχνίδι, ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερους πόντους. Χάσαμε μερικά lay-up και μερικές εύκολες κατοχές. Πολλές φορές αποφάσισαμε να πάρουμε σουτ τριών πόντων και δεν ήταν σωστό. Νικήσαμε το ματς, πήραμε και τη διαφορά που ήταν πολύ σημαντικό, έτσι όπως εξελλίζονται τα πράγματα με τη Μονακό. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε δύο νίκες πάνω από τη Μονακό. Είχαμε 27 ασίστ και επτά λάθη, σήμερα παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ.

Είμαστε συγκεντρωμένοι 100% στα παιχνίδια της EuroLeague, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Δεν αρκεί να νικήσουμε μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια. Είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στα τρία εκτός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν, αλλά σίγουρα τη Δευτέρα έχουμε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και θέλουμε να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας. Είναι ένα ντέρμπι και θέλουμε να είμαστε στη βαθμολογία όπως πρέπει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι”.

Όσα δήλωσε και ο Κέντρικ Ναν:

“Πλησιάζουν τα playoffs. Όλα ξεκινούν τώρα. Χαίρομαι που πήραμε τη νίκη. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, όμως γινόμασταν όλο και καλύτεροι μέσα σε αυτό. Είμαι χαρούμενος που πήραμε τη νίκη“.

Για το πόσο σημαντικό είναι το σερί που χτίζουν για αυτά τα παιχνίδια: “Αυτό είναι το μομέντουμ που χρειαζόμαστε μπαίνοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Νιώθουμε την ενέργεια. Απόψε ήταν μια υπέροχη βραδιά Παρασκευής. Τη Δευτέρα έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. θα έχουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε“.

Για την εμφάνιση του Λεσόρ και τους δύο τους ως MVP της αναμέτρησης και την ομαδική δουλειά: “Είναι αυτό που κάνουμε. Βάζουμε προσπάθεια και δουλειά και εγώ και ο Ματίας. Δεν είναι κάτι περισσότερο, ή λιγότερο από σκληρή δουλειά“.