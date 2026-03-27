Στην ταυτοποίηση 14 ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για το περιστατικό φραστικής επίθεσης σε δημοσιογράφους στο γήπεδο της Τούμπας, με οκτώ εξ αυτών να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης δεν πραγματοποιήθηκε ούτε αυτή τη φορά, καθώς για τρίτη διαδοχική φορά δόθηκε αναβολή, με τη διαδικασία να μετατίθεται για τα μέσα Μαΐου, λόγω προβλήματος υγείας ενός εκ των κατηγορουμένων.

Σε βάρος των οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ έχουν ασκηθεί διώξεις για απειλή τέλεσης εγκλημάτων και παράνομη βία από κοινού, εντός αθλητικών εγκαταστάσεων και με αφορμή αθλητική εκδήλωση.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις οποιουδήποτε αθλήματος, είτε για προπονήσεις είτε για αγώνες.

Επιπλέον, τους απαγορεύτηκε η παρουσία σε χώρους όπου αγωνίζεται ή προπονείται η ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ, ενώ υποχρεούνται να εμφανίζονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων και να παραμένουν έως και δύο ώρες μετά τη λήξη τους.

Οι περιορισμοί αυτοί θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης.