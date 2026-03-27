Δυσάρεστες εξελίξεις προκύπτουν για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο τραυματισμός στο γόνατο συνεχίζει να τον κρατά εκτός δράσης, με το ενδεχόμενο επέμβασης να παραμένει πλέον ορατό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Record, η κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη βελτίωση, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός, που δεν έχει αγωνιστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου και συνολικά το 2026 έχει ταλαιπωρηθεί από ατυχίες, εξετάστηκε πρόσφατα και από το ιατρικό τιμ της Εθνικής ομάδας στην Αθήνα.

Η διάγνωση έδειξε πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γόνατος. Οι γιατροί του έδωσαν χρονικό περιθώριο τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για αποκατάσταση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, τότε θα χρειαστεί να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση.

Το πρόβλημα φαίνεται να έχει τις ρίζες του από τις αρχές Νοεμβρίου, στον αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβώνας με τη Σάντα Κλάρα, και έκτοτε τον επηρεάζει σημαντικά. Μέσα στο 2026 έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές με τη φανέλα των «λιονταριών» σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη φετινή σεζόν, ο 26χρονος φορ μετρά συνολικά 22 εμφανίσεις, έχοντας σημειώσει 6 γκολ και μοιράσει 3 ασίστ με τη φανέλα των πρωταθλητών Πορτογαλίας.