Ο Πρωτέας Βούλας εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 80-76 στην παράταση.

Η ομάδα των Νοτίων Προαστίων ξεκίνησε δυνατά μέσα από την άμυνά της, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (21-12), με καλά ποσοστά στα σουτ και έξι ασίστ, ενώ οι «πράσινες» δυσκολεύονταν να βρουν στόχο από τα 6,75 μ. (0/6 τρίποντα) και υπέπεσαν σε πέντε λάθη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Σακελλαρίου ευστόχησε πίσω από τα 6,75 για το +9, αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με την Πρινς, παίρνοντας προβάδισμα, πριν το ημίχρονο κλείσει στο 31-29 υπέρ του Πρωτέα, με τη Σακελλαρίου να ηγείται επιθετικά.

Στη συνέχεια, οι «πράσινες» βελτίωσαν την άμυνά τους και προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά, αλλά η ομάδα του Μάριου Δεσποτάκη αντεπιτέθηκε, φτάνοντας στο 56-55 με καλάθι της Αναστασοπούλου. Στα τελευταία λεπτά, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με την Σακελλαρίου να δίνει προβάδισμα και τη Μόργκαν Μάλι να ανεβάζει τη διαφορά, ενώ η Φιτζέραλντ ισοφάρισε 5,7″ πριν το τέλος, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στην παράταση, ο Πρωτέας Βούλας κράτησε την ψυχραιμία του: η Τζένσεν ευστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο, η Μάλι ανέβασε τη διαφορά στο +3 και η ομάδα «κλείδωσε» τη νίκη από τη γραμμή των βολών, φτάνοντας στο τελικό 80-76 και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 31-29, 48-53, 80-76.