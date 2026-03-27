Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει ενωμένο, ισχυρό και έτοιμο να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή.

Άσκησε έντονη κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας την για αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, υποβάθμιση της δημοκρατίας, διαφθορά και εξυπηρέτηση ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Υποστήριξε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν ωφελεί τους πολλούς, αλλά συγκεντρώνει τον πλούτο σε λίγους.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για θεσμικές αλλαγές, όπως ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και κατάργηση της ατιμωρησίας των πολιτικών, καθώς και τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

Παρουσίασε βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνία και την οικονομία, όπως μέτρα για τη στέγαση, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη στήριξη εργαζομένων, συνταξιούχων και αγροτών, καθώς και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες σε ενότητα και συμμετοχή, με στόχο την πολιτική αλλαγή και τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και ισχυρής Ελλάδας.

Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Αυτή η στιγμή είναι τώρα! Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ΕΝΩΜΕΝΟ – ΔΥΝΑΤΟ – ΣΥΓΧΡΟΝΟ και ΕΤΟΙΜΟ για μια νέα πορεία Νίκης και Προοπτικής.

Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω την καθεμιά και τον καθένα ξεχωριστά για τη συγκλονιστική σας παρουσία.

Βρισκόμαστε ξανά όλοι μαζί σε μια νέα, ελπιδοφόρα εποχή για το Κίνημά μας. Δύναμή μας είστε όλοι εσείς. Γιατί μαζί καταφέραμε να πετύχουμε την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ σε θέση πρωταγωνιστή. Ενωμένοι πήραμε πρωτοβουλίες που προκάλεσαν βαθιές ρωγμές στο καθεστωτικό σύστημα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Και από σήμερα, όλοι μαζί ξεκινάμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα και ο λαός, απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, απέναντι στις πολιτικές που τροφοδοτούν την ασυδοσία των καρτέλ, απέναντι στις πολιτικές που υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας, απέναντι στις πολιτικές που πολλαπλασιάζουν τα αδιέξοδα της κοινωνίας και χαμηλώνουν τους ορίζοντες της Ελλάδας.

Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε. Μαζί θα κερδίσουμε το παρόν και το μέλλον. Μαζί θα ξαναδώσουμε αξιοπιστία στην πολιτική και δύναμη στη δημοκρατία.

Φίλες και φίλοι, το συνέδριό μας είναι το επιστέγασμα μιας βαθιά συμμετοχικής και δημοκρατικής διαδρομής που ξεκινήσαμε εδώ και καιρό με τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις σε κάθε γωνιά της χώρας.

Εκεί οικοδομήσαμε λέξη-λέξη, ιδέα-ιδέα, πρόταση-πρόταση το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, το σχέδιό μας. Δύναμή μας είναι οι βαθιές μας ρίζες στην κοινωνία και ο απλός κόσμος, όχι η ολιγαρχία και τα συμφέροντα.

Δεν τους χρωστάμε, δεν περιμένουμε τίποτα από αυτούς, αλλά περιμένω πολλά από εσάς, γιατί σε εσάς χρωστάμε τα πάντα.

Εσείς οι πέντε χιλιάδες σύνεδροι δεν είστε απλώς αριθμοί. Είστε πρόσωπα με λόγο και έργο, με διαφορετικές διαδρομές και βιώματα, με διακριτές αγωνίες, ιδέες και κοινωνικές αναφορές. Εκπροσωπείτε όμως και μια πολύ ευρύτερη δυναμική.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Δημοκρατική Παράταξη διαθέτει μεγάλους ορίζοντες. Γι’ αυτό σήμερα κάνω ένα ανοιχτό κάλεσμα και απευθύνομαι σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές και απογοητεύτηκε ή απέχει.

Σε κάθε πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα, σε κάθε νέα και νέο που γεννήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα αλλαγή, μια πολιτική αλλαγή που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου.

Σήμερα παρατηρούμε ένα επικίνδυνο φαινόμενο: την απόκλιση ανάμεσα στην ευημερία των δεικτών και την ευημερία της κοινωνίας. Αυτή είναι η μεγάλη αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης αυξήθηκαν οι ανισότητες και αποδυναμώθηκε το κοινωνικό κράτος.

Ο πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων, ενώ πολλοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες. Αυτές οι ανισότητες αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημοκρατία.

Τώρα είναι η στιγμή για μια νέα συμπορεία με τη νέα γενιά, τα μεσαία στρώματα και τους σύγχρονους μη προνομιούχους. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που αγαπάμε και οραματιζόμαστε.

Μια Ελλάδα με υψηλούς στόχους, ισχυρή στην Ευρώπη και τον κόσμο, όπως αυτή που διαμόρφωσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, τα μεγάλα έργα υποδομής, το ΑΣΕΠ, τη Διαύγεια και τις ανεξάρτητες αρχές.

Φίλες και φίλοι, ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Ζούμε σε μια ιστορική καμπή, όπου συγκρούονται δύο τάσεις: ο αυταρχισμός και η δημοκρατία. Από τη μία πλευρά η μισαλλοδοξία και η απομόνωση, από την άλλη η ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η συνεργασία.

Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με περισσότερη ενότητα, γιατί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι όρος επιβίωσης και πατριωτική επιλογή.

Για εμάς η πολιτική χωρίς αξίες οδηγεί στη διαφθορά και την κατάχρηση εξουσίας. Καταγγέλλουμε το πελατειακό κράτος και τα φαινόμενα παρακολούθησης, συγκάλυψης και ατιμωρησίας.

Στόχος μας είναι η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και όχι η συνεργασία μαζί της. Δεσμευόμαστε για θεσμικές αλλαγές, διαφάνεια, ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τέλος στην ατιμωρησία των πολιτικών.

Παρουσιάζουμε συγκεκριμένες πολιτικές για την κοινωνία: στήριξη της στέγασης με χαμηλά ενοίκια, προστασία της πρώτης κατοικίας, καθολική προσχολική αγωγή, ενίσχυση εργαζομένων, συνταξιούχων, αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος μας είναι μια Ελλάδα για όλους, με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία, με κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες.

Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε πάντα το κίνημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με πυξίδα τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα.

Σήμερα καλούμαστε να μετατρέψουμε το συλλογικό «θέλω» σε πολιτικό «μπορώ». Οι επιλογές είναι ξεκάθαρες: ή αποδεχόμαστε την κατάσταση ή επιλέγουμε τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της αλλαγής.

Με ενότητα, θάρρος και ελπίδα μπορούμε να πετύχουμε. Ζητώ τη στήριξή σας για να κάνουμε πράξη την αλλαγή και να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια Ελλάδα πιο δίκαιη και πιο ισχυρή.

Ο αγώνας δεν είναι εύκολος, αλλά ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε και αγαπάμε.

Καλό μας αγώνα!