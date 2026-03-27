Δύο εβδομάδες πριν από το Πάσχα και ένα ταξίδι μοιάζει για πολλούς με άπιαστο όνειρο, καθώς με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, τα αεροπορικά εισιτήρια διεθνώς ακολουθούν ξέφρενη πορεία και είναι θέμα χρόνου να επηρεαστούν οι τιμές και στη χώρα μας.

Απλησίαστα είναι για πολλές οικογένειες και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που καταγράφουν, ανάλογα με τον προορισμό, αυξήσεις έως 2,5 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά

Για το Πάσχα, γονείς με δύο παιδιά, το ένα κάτω από 10 ετών, θα χρειαστεί να δώσουν 568,50 ευρώ για να ταξιδέψουν από τον Πειραιά στην Πάρο μαζί με το αυτοκίνητό τους, με ημισυμβατικό πλοίο. Με ταχύπλοο, η τιμή εκτοξεύεται στα 688 ευρώ.

Για τα Χανιά, το κόστος του ταξιδιού της οικογένειας με ένα παιδί έως 10 ετών φτάνει τα 405,50 ευρώ, ενώ η ίδια οικογένεια για να ταξιδέψει από τη Ραφήνα για την Τήνο θα πρέπει να δώσει 309 ευρώ.

Κι ενώ ανακοινώθηκε ότι στις εταιρίες θα καταβληθούν άμεσα από το κράτος 56 εκατομμύρια για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που προσφέρουν, υπάρχουν καταγγελίες ότι σε συγκεκριμένα δρομολόγια, υπάρχουν μειώσεις στις προσφερόμενες εκπτώσεις.