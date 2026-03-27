Στιγμές αγωνίας στο Γκραν Πρι των ΗΠΑ, όταν ο Μάρκ Μάρκεθ έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στη στροφή 10, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να σηκώσουν κόκκινη σημαία. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Ισπανός αναβάτης είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι θεατές και οι συναθλητές του περιμένουν με ανακούφιση να συνεχιστεί ο αγώνας.

Ridiculously fast 😱 Marc Marquez crashes at high speed through turn 10 bringing out a red flag and we’ve got our fingers crossed he’s ok ❤️‍🩹 #MotoGP | #USGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/yAsKQBn934 — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) March 27, 2026