Παρά το εντυπωσιακό του παρελθόν με τη φανέλα της Φέγενορντ και τις υψηλές προσδοκίες που τον ακολούθησαν, ο Σαντιάγκο Χιμένες δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να ανταποκριθεί στον ρόλο που του έχει ανατεθεί στη Μίλαν.

Ο Μεξικανός επιθετικός μεταγράφηκε στους «ροσονέρι» τον Φεβρουάριο του 2025 έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να αποτελέσει το βασικό επιθετικό σημείο αναφοράς της ομάδας. Ωστόσο, η μέχρι τώρα παρουσία του δεν είναι η αναμενόμενη, καθώς σε 31 εμφανίσεις έχει πετύχει μόλις επτά γκολ, ενώ ο τραυματισμός που υπέστη τον Οκτώβριο επιβράδυνε ακόμη περισσότερο την προσαρμογή του.

Ο 27χρονος υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο, υποβλήθηκε σε επέμβαση και επέστρεψε πρόσφατα στην αγωνιστική δράση, αγωνιζόμενος στο παιχνίδι της Μίλαν απέναντι στην Τορίνο, έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες απουσίας. Με το φινάλε της σεζόν να πλησιάζει και το Παγκόσμιο Κύπελλο να βρίσκεται στον ορίζοντα, δείχνει αποφασισμένος να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας του, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Serie A.

Σε δηλώσεις του σε μέσο της πατρίδας του, ο διεθνής φορ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, αποκαλύπτοντας πως αγωνιζόταν υπό έντονους πόνους, κάνοντας χρήση φαρμακευτικής αγωγής, πριν τελικά επιλέξει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Santi #Gimenez: “Ho preso medicine per giocare, non riuscivo più a correre” https://t.co/aqpl6tQqpC — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 26, 2026

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο μεξικανικό κανάλι «TUDN»:

«Ως παίκτης, λες στον εαυτό σου ότι δεν είναι τίποτα και ότι πρέπει να συνεχίσεις, αλλά μετά από κάθε αγώνα ο πόνος χειροτέρευε όλο και περισσότερο, μέχρι που έφτασε σε ένα σημείο που ήταν πραγματικά έντονος.

Ήμουν βασικός στη Μίλαν, οι προσδοκίες μου ήταν πολύ υψηλές, αλλά άρχισα να αναρωτιέμαι αν ήταν καλύτερα να σταματήσω ή να συνεχίσω. Αποφάσισα να συνεχίσω, έπαιρνα φάρμακα για να παίξω, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα πλέον να τρέξω, πονούσα πολύ, δεν μπορούσα να συνεχίσω.

Στον αγώνα με την Αταλάντα πήρα διπλή δόση φαρμάκων, τότε αποφάσισα να σταματήσω και μετά από εξετάσεις και ακτινογραφίες, ελήφθη η απόφαση να χειρουργηθώ. Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει το καλοκαίρι, σκέφτηκα όλες τις πιθανές καταστάσεις και η απόφαση που πήρα, μαζί με την οικογένειά μου, ήταν να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση και ήταν η καλύτερη επιλογή».