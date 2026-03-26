Η Βαλένθια θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ζαν Μοντέρο για τουλάχιστον δύο παιχνίδια, μετά τον τραυματισμό του στο χέρι που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ο Δομινικανός γκαρντ υπέστη ισχυρή κάκωση και θα απουσιάσει τόσο από την 34η αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στην Παρτίζαν, όσο και από αγώνα της Liga Endesa με τη Σαν Πάμπλο Μπούργος, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της σεζόν για την ισπανική ομάδα.

Η κατάσταση του τραυματισμού του αξιολογήθηκε μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπου ο ίδιος είχε σημαντική συμβολή στη νίκη της Βαλένθια, ωστόσο ένα χτύπημα στο φινάλε επιδείνωσε το πρόβλημα και οδήγησε στην αντικατάστασή του.

Αν και οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχει σοβαρή ζημιά, πρόκειται για επώδυνη κάκωση, με δεδομένο μάλιστα το ιστορικό τραυματισμών του στο ίδιο χέρι, το οποίο χρησιμοποιεί και για το σουτ.

Η απουσία του έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, που συνεχίζει την αποθεραπεία του, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Βαλένθια στην τελική ευθεία της σεζόν.