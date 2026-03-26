Ο Μόουζες Ράιτ αποτελεί ένα από τα πιο «hot» ονόματα της φετινής αγοράς της EuroLeague, καθώς με τις εμφανίσεις του στη Ζαλγκίρις Κάουνας έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Πίσω όμως από την αγωνιστική του εκτόξευση κρύβεται μια ιστορία με έντονο… ελληνικό στοιχείο, καθώς καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του έπαιξε ο πρώην συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Νάιτζελ Γουίλιαμς–Γκος.

Όπως αποκαλύπτεται από το BasketNews, το περασμένο καλοκαίρι ο Ράιτ βρισκόταν πολύ κοντά στη Μπάγερν Μονάχου, έχοντας μάλιστα δεχθεί πρόταση για διαφορετικό ρόλο στο παρκέ, όμως η επικοινωνία με τον Γουίλιαμς-Γκος άλλαξε τα δεδομένα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τη Ζαλγκίρις, επικοινώνησε προσωπικά μαζί του, προσπαθώντας να τον πείσει για το project της λιθουανικής ομάδας και το αγωνιστικό πλάνο που υπήρχε.

Moses Wright was in advanced talks with another EuroLeague team last summer, but a call from Nigel Williams-Goss brought him to Zalgiris. Now Wright is one of the most sought-after bigs on the market. More on BasketNewshttps://t.co/nQIdP7bv9x — Donatas Urbonas (@Urbodo) March 26, 2026

Μετά από συζητήσεις διάρκειας περίπου δύο εβδομάδων, ο Ράιτ πήρε την απόφαση να μετακομίσει στο Κάουνας, αφήνοντας πίσω του άλλες επιλογές και διαφορετικά πλάνα καριέρας.

Στον Ολυμπιακό είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, λόγω του έντονου ανταγωνισμού στη φροντ λάιν, ωστόσο ο ίδιος έχει αναγνωρίσει πως η παρουσία του εκεί τον βοήθησε να εξελιχθεί και να ωριμάσει αγωνιστικά.