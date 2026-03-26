Σε πένθος βυθίστηκε το ιταλικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Τζουζέπε Σαβόλντι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, όπως γνωστοποίησε ο γιος του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Σαβόλντι υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές μορφές της Serie A τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες της Μπολόνια και της Νάπολι. Έμεινε στην ιστορία ως ο «κύριος των δύο δισεκατομμυρίων», λόγω της τότε ιστορικής μεταγραφής του από τους «ροσομπλού» στους «παρτενοπέι».
Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε προκαλέσει αίσθηση στην εποχή της, καθώς περιλάμβανε υψηλό οικονομικό αντάλλαγμα για τα δεδομένα του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθιστώντας τη μία από τις πιο ηχηρές μετακινήσεις της περιόδου.
Ο γιος του, Τζανλούκα Σαβόλντι, επίσης πρώην ποδοσφαιριστής, αποχαιρέτησε τον πατέρα του με συγκινητικά λόγια, αναφερόμενος στην πορεία και τις αξίες που άφησε ως παρακαταθήκη.
Στην καριέρα του, ο Σαβόλντι κατέγραψε σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από την Αταλάντα και κατακτώντας τρεις φορές το Κύπελλο Ιταλίας με Μπολόνια και Νάπολι, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική κληρονομιά.
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano.
Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno… pic.twitter.com/E1zd1O0u05
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 26, 2026