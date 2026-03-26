Ο Λάζαρος Ρότα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της φιλικής αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Παραγουάη, στάθηκε στη σημασία της αυτοκριτικής μέσα στην ομάδα.

Ο διεθνής άσος υπογράμμισε πως οι παίκτες αναγνωρίζουν τα λάθη που έχουν γίνει, τονίζοντας ότι υπάρχει η διάθεση και ο χρόνος να διορθωθούν, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εικόνας.

Παράλληλα, επισήμανε πως η ομάδα δουλεύει με στόχο την επιστροφή σε υψηλό επίπεδο και τη συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις, με τα επερχόμενα παιχνίδια του Nations League να αποτελούν σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λάζαρος Ρότα στη συνέντευξη Τύπου:

Για το κλίμα στην ομάδα: «Όπως έχω πει και στο παρελθόν κάθε παιχνίδι είναι υποχρέωση και ευθύνη. Όλοι οι παίκτες έχουν σοβαρότητα, θέλουν να προπονηθούν στο 100% και πάντα με αφοσίωση στο πλάνο του προπονητή».

Για το ότι απουσιάζουν από το Μουντιάλ: «Η απογοήτευση είναι μια πραγματικότητα που μας βαραίνει, αλλά μας δίνει και το δικαίωμα της αυτοκριτικής. Σε αυτό το επίπεδο οι ισορροπίες είναι λεπτές και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας».