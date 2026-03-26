Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τον Λουίς Ενρίκε για την επέκταση της συνεργασίας τους, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να επενδύσει μακροπρόθεσμα στο πρότζεκτ του Ισπανού τεχνικού.

Παρά το γεγονός ότι το υπάρχον συμβόλαιο του 55χρονου προπονητή έχει ισχύ έως το 2027, η διοίκηση επιθυμεί να «κλειδώσει» την παραμονή του για περισσότερα χρόνια, επιδιώκοντας συνέχεια και σταθερότητα στην αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας.

#PSG have opened talks to extend #LuisEnrique’s contract, which currently expires in 2027. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 26, 2026

Η παρουσία του Ενρίκε στον πάγκο από το 2023 έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα της Παρί, η οποία έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχη δύναμη εντός και εκτός συνόρων. Κορυφαία στιγμή αυτής της πορείας αποτέλεσε η κατάκτηση του UEFA Champions League τη σεζόν 2024/25, που συνοδεύτηκε από μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό απέναντι στην Ίντερ.

Στο ίδιο διάστημα, ο Ισπανός τεχνικός έχει οδηγήσει τους Παριζιάνους σε σειρά τίτλων, εδραιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου.

«Είμαι χαρούμενος στο Παρίσι την ομορφότερη πόλη στον κόσμο και στην Παρί μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», είχε δηλώσει ο Ισπανός σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.