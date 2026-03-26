Καταιγισμός μηνυμάτων ακολούθησε η είδηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στο γεγονός ότι δεν επιτρέπει τη συμμετοχή transgender στα Ολυμπιακό αθλήματα των Γυναικών στους επόμενους Αγώνες του Λος Άντζελες (2028).

Κάθε είδηση έχει απόψεις που διίστανται, κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί και στον κόσμο των Social Media, με τα σχόλια στο Χ να παίρνουν «φωτιά».

Οι κυριότερες αναφορές έχουν να κάνουν με την… ξεκάθαρη άποψη, ότι ΔΕΝ έχουν αποκλειστεί οι transgender από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά μπορούν κάλλιστα να συμμετάσχουν ως άνδρες στις αντίστοιχες κατηγορίες.

BREAKING: Men will have compete in the male category at the Olympics since they are not women. Fixed it for you. — Lois McLatchie Miller (@LoisMcLatch) March 26, 2026

Άλλη άποψη αναφέρει ότι η διάκριση δεν χωρά στην εποχή μας.

what a dark day in the history of human rights. trans women are women and trans rights are human rights. — justice hunter 🇺🇬🇺🇸 (@hillarytaylorvi) March 26, 2026

Η όλη φασαρία φυσικά πήρε άλλη διάσταση στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες με την παρουσία της Ιμάνι Κελίφ, που συμμετείχε στους αγώνες Πυγμαχίας του Παρισιού κια έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλιού.

Yes, it turns out that cheating is… wrong. — Jason Rantz on Seattle Red (@jasonrantz) March 26, 2026

Και συνεχίζεται με την εικόνα πως μέχρι τώρα αρκετές Γυναίκες αδικήθηκαν με την παρουσία transgender, χάνοντας αγώνες, μετάλλια και υποτροφίες.

So after years of ‘inclusion’ ruining records, scholarships, and podiums for actual women, the IOC is finally protecting the female category? Better late than never. Male puberty isn’t a participation trophy pic.twitter.com/KoPPEffqyy — M.O.D.A.F.O.K.A (@getrichordietri) March 26, 2026

Γεγονός είναι πως για μία ακόμα φορά η κατάσταση είναι 50-50. Άλλη μία απόφαση που αφορά τη μάχη των φύλων, χωρίζει τον κόσμο στα… δύο. Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι αρκέστηκε στην εξήγηση ότι η συγκεκριμένη απόφαση βασίστηκε στις ιατρικές ανακοινώσεις.