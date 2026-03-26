Η Λίβερπουλ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων σεναρίων σχετικά με την τεχνική της ηγεσία, με το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο να παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή.

Παρά το γεγονός ότι ο Άρνε Σλοτ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, δημοσίευμα της BILD αναφέρει πως ο Ισπανός τεχνικός εμφανίζεται πρόθυμος να αναλάβει την ομάδα, εφόσον δεχθεί την κατάλληλη πρόταση.

😳🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 – Axel Hesse, @BILD: Xabi Alonso is ready to take the Liverpool job. If the club makes a concrete offer, he will accept – but only if his conditions on squad-planning influence are agreed in advance. Since his dismissal from Real Madrid in January, Liverpool… https://t.co/9Hx78WInoJ — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 25, 2026

Ωστόσο, η πιθανή συμφωνία συνοδεύεται από μία βασική προϋπόθεση: ο Αλόνσο επιθυμεί να έχει ουσιαστικό λόγο στον αγωνιστικό σχεδιασμό του συλλόγου, κάτι που θέλει να διασφαλιστεί πριν από οποιαδήποτε οριστική εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Άξελ Χέσε, η Λίβερπουλ έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την περίπτωσή του, ειδικά μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο Ιανουάριο.

Η προοπτική επιστροφής του Αλόνσο στο Άνφιλντ, αυτή τη φορά από τον πάγκο, αξιολογείται ως μία σημαντική ευκαιρία για ανανέωση και επαναφορά της ομάδας σε κορυφαίο επίπεδο, αξιοποιώντας το ήδη υψηλής ποιότητας ρόστερ που διαθέτει.