Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR και είναι ο δεύτερος ψηλός που «τελειώνει» από το τριφύλλι μετά τον Ομέρ Γιούρτσεβεν με τα ΜΜΕ στο εξωτερικό να «κράζουν» τον Εργκίν Αταμάν για τις αποφάσεις του.

Συγκεκριμένα, το «Basketball Sphere» αναφέρεται στον Τούρκο προπονητή σχολιάζοντας ότι ο Εργκίν Αταμάν τελικά πήρε τη λάθος απόφαση ανάμεσα στον Αμερικανό και τον Τούρκο σέντερ.

Το σερβικό μέσο συνδέει ευθέως την αποχώρηση του Χολμς με όσα είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα και στέκεται στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μένει πλέον με περιορισμένες λύσεις στη θέση του σέντερ για το φινάλε της χρονιάς.

Τι λένε στο εξωτερικό για τον Αταμάν και τις αποφάσεις στο «5»

«Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε το συμβόλαιο του Ρισόν Χολμς και πλέον μένει μόνο με δύο σέντερ στο ρόστερ του ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την αποχώρηση του Αμερικανού, αλλά και το γεγονός ότι είχε προηγηθεί ήδη η αποδέσμευση του Ομέρ Γιουρτσέβεν, με τον Αταμάν να έχει επιλέξει τότε να δώσει προτεραιότητα στον Χολμς.

«Πριν από τον Χολμς, η ομάδα είχε ήδη χωρίσει τους δρόμους της με τον Ομέρ Γιουρτσέβεν, καθώς ο Αταμάν επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στον Χολμς αντί για τον Τούρκο σέντερ, χωρίς να προβλέψει πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση».

Ακριβώς εκεί πατά και ο βασικός τίτλος της ανάλυσης, αφού το Basketball Sphere θεωρεί ότι πλέον προκύπτει σοβαρά το ερώτημα αν ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος αφήνοντας τον Γιουρτσέβεν να φύγει.

«Αυτό δημιουργεί το ερώτημα αν ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος αφήνοντας τον Γιουρτσέβεν να φύγει, αλλά πλέον είναι αργά, αφού εκείνος συνέχισε την καριέρα του στο NBA».

Το μέσο ενισχύει το σκεπτικό του και με την εικόνα που παρουσιάζει ο Γιουρτσέβεν πλέον στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σημειώνοντας ότι μετά το πρώτο του 10ήμερο συμβόλαιο κέρδισε και δεύτερο, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ικανοποίηση από την παρουσία του.

Παράλληλα, παραθέτει και δήλωση του Στιβ Κερ για τον Τούρκο ψηλό: «Είμαι θαυμαστής του Ομέρ, είναι πολύ καλός παίκτης, ταλαντούχος.

Είναι καλός πασέρ, μπορεί να σουτάρει. Έχει πετύχει πράγματα στο NBA. Τον έχουμε μόλις λίγες ημέρες, αλλά απολαμβάνω κάθε μέρα να τον βλέπω και να τον παρακολουθώ μαζί με τους άλλους παίκτες».

Το Basketball Sphere κλείνει με το συμπέρασμα ότι, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η επιλογή του Αταμάν να κρατήσει τον Χολμς αντί του Γιουρτσέβεν μοιάζει πλέον λανθασμένη.

«Από αυτή την οπτική, τώρα φαίνεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερη απόφαση για τον Αταμάν να κρατήσει τον Γιουρτσέβεν αντί για τον Χολμς».