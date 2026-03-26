Μια από τις πιο θεαματικές φάσεις της αγωνιστικής χάρισε ο Νιάνγκ στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Βίρτους Μπολόνια και την Αρμάνι Μιλάνο για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Στην πρώτη περίοδο του ιταλικού ντέρμπι, ο παίκτης της Βίρτους πρωταγωνίστησε σε μια φάση υψηλής έντασης, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό poster κάρφωμα απέναντι στον Τζος Νίμπο, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Η φάση αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το θέαμα που προσφέρουν οι δύο ομάδες σε κάθε μεταξύ τους αναμέτρηση.