Ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να διαχειριστεί ακόμη ένα αγωνιστικό πλήγμα, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο της σεζόν.

Μετά τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν χάνει και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο για το επόμενο διάστημα.

«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετέβη στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού» αναφέρει η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, συμπληρώνοντας πως «η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά».

Ο Έλληνας διεθνής θα απουσιάσει από τις επικείμενες αναμετρήσεις με τη Μονακό για τη EuroLeague και τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL, χάνοντας σημαντικά παιχνίδια σε μια φάση που είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και να κερδίζει χρόνο συμμετοχής.

Τη φετινή σεζόν, ο Ρογκαβόπουλος μετρά 4,7 πόντους και 2,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 11:46 λεπτά συμμετοχής, έχοντας αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια της EuroLeague.